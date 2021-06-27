صرف  ثلاثة مليارات و100مليون دينار مستحقات فلاحي كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. اعلنت مديرية زراعة كربلاء ، اليوم الاحد ، عن صرف ثلاثة مليارات و100 مليون دينار المستحقات المالية لمزارعي المحافظة العام الحالي الوجبة الاولى .

وقال مسؤول شعبة التسويق المهندس فؤاد المحنة في تصريح صحافي لــــ ( المستقلة ) تم “اطلاق الوجبة الأولى من المستحقات المالية لمزارعي الحنطة والبالغة ثلاثة مليارات دينار و (100) مليون “.

وأوضح إن “الوجبة الاولى شملت المزارعين أصحاب البطاقات من رقم ( 1 – 259 ) “، داعيا المزارعين” ضمن هذه التسلسلات مراجعة الشركة العامة لتجارة الحبوب استلام مستحقاتهم المالية”.

يذكر إن “مساحة الاراضي المزروعة في كربلاء للموسم الحالي لمحصول الحنطة بلغت 120 الف دونم وتسويق أكثر من 86 الف طن “.