صدور نسخة الكترونية لكتاب الأفق والمنبر عن تجربة الشاعر نوفل ابو رغيف

المستقلة/- احتفت جماعة ( فونيم) الثقافية بصدور النسخة الالكترونية من كتاب الأُفق والمنبر عن التجربة النقدية للشاعر نوفل ابورغيف ، وكيل وزارة الثقافة والسياحة والاثار .

وضمَّ الكتاب مجموعة دراساتٍ وقراءاتٍ نقدية وشهادات لأسماء بارزة في المشهدين النقدي والكتابي ، دارت حول كتاب (المستويات الجمالية في نهج البلاغة لنوفل أبورغيف) الذي قطع فيه شوطاً مميزا في البحث عن شعرية النثر وتثبيت دعائمها بين مفازات التاريخ ونهج البلاغة وتخومه وامتداداته .

يذكر ان الكتاب صدر بثلاث طبعات وحظي بمزيد من الدراسات والمتابعات التي سلطت الضوء على هذه التجربة الأكاديمية المميزة التي شكلت مصدراً للدراسات النقدية والجمالية اكاديمياً وإبداعياً ، وقد جمعَ كتاب (الأُفق والمنبر) وقدمهُ د.عبد الباقي الخزرجي ليصدر ضمن سلسلة (نقد)بطبعة أنيقة زينتها لوحة الغلاف للفنان هادي چلوب.

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