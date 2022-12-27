صدور امر اداري في ميسان بتعيين 500 من المتقدمين على الدرجات الوظيفية

صدور امر اداري في ميسان بتعيين 500 من المتقدمين على الدرجات الوظيفية

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. اعلنت الحكومة المحلية في ميسان انتهاءها من ملف ال1000درجة وظيفية الخاصة بالمحافظة.

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ ميسان في بيان تلقته (المستقلة) ان المحافظ علي دواي أصدر امرا اداريا بتعيين المتقدمين على 500 درجة وظيفية الخاصة بالوحدات الادارية في اقضية ونواحي ميسان.

واشار الى أن هذه الـ500 درجة تخص أبناء الاقضية والنواحي فقط، مؤكدا أن أمرا إداريا اخر سيصدر بتعيين ال500درجة وظيفية الخاصه بقضاء العمارة.

ولفت الى أن مباشرة الفائزين بالدرجات الوظيفية ستكون بعد إكمال لجنة الاعتراضات أعمالها في حال وجود اعتراضات.

ودعا المتقدمين الى تقديم اعتراضاتهم إن وجدت في وحداتهم الإدارية ولغاية تاريخ ٢٠٢٣/١/٢.