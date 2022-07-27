صدور الموافقات النهائية للبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مجاري الزبير المتكامل

وزير التخطيط مع النائب علي شداد

المستقلة/- كشف النائب عن محافظة البصرة علي شداد عن موافقة وزارة التخطيط والمجلس الوزاري للاقتصاد على البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مجاري الزبير المتكامل وإضافة مجموعة من الملحقات الأخرى للمشروع الذي من شأنه الارتقاء بواقع البنية التحتية لقضاء الزبير” .

ولفت شداد إلى أن وزارة التخطيط أكدت أن البدء الفعلي بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مجاري الزبير المتكامل لا يحتاج إلى إصدار قرار من مجلس الوزراء وبالتالي ستكون محافظة البصرة هي المعنية بإحالة المشروع وتنفيذه” .

وأشار الى أن “هذا المشروع سيحقق نقلة نوعية كبيرة في قضاء الزبير في مجال البنية التحتية والطرق والبلديات ويساهم بإظهار القضاء بالشكل الذي يتناسب مع مكانته الاجتماعية وأهميته الاقتصادية”.

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