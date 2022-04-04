صحيفة يابانية : الإدارة الأمريكية تعتزم التخلي عن برنامج صواريخ كروز جديد

المستقلة/- أفيد بأن الإدارة الأمريكية تعتزم التخلي عن برنامج صواريخ كروز جديد مكلف والتركيز بدلا من ذلك على نشر مزيد من الصواريخ الباليستية ذات الرؤوس النووية الصغيرة على متن الغواصات.

أبلغت عن ذلك، صحيفة الأعمال اليابانية الرائدة “نيكي”، نقلا عن مصادر في البنتاغون، حيث ذكر أحد مصادرها أن “الولايات المتحدة تمتلك بالفعل مجموعة متنوعة من الأسلحة النووية لردع الخصم المحتمل عن الاستخدام المحدود للأسلحة النووية”، مشيرا إلى ارتفاع تكلفة تطوير أنواع جديدة من صواريخ كروز، التي حسب رأيه، فقدت أهميتها الآن.

ونقلت الصحيفة اليابانية عن مصدر آخر في البنتاغون، أن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة نشر الصواريخ الباليستية المزودة بما يعرف بالأسلحة النووية الصغيرة لردع روسيا والصين، وان هذه الأسلحة موجودة في الخدمة على متن غواصات هجومية تابعة للبحرية الأمريكية، ما يجعل من الممكن التخلي عن تطوير صواريخ كروز جديدة برؤوس حربية نووية، فيما كانت الموافقة على برنامج تطويرها تمت تحت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018.

وأفادت الصحيفة بأن نشر صواريخ كروز نووية من النوع الجديد عمليا كان من المفترض أن يتم بحلول عام 2030، كما أوضحت مصادر الصحيفة أن التخلي عن برنامج الصواريخ هذه ينسجم أيضا مع رغبة الجناح اليساري للحزب الديمقراطي الحاكم في الولايات المتحدة الذي يطالب ممثلوه بتخفيض بشكل جذري أكبر في مجال الإنفاق على الأسلحة النووية.