صحيفة : نادي مانشستر يونايتد على رحيل كريستيانو رونالدو

المستقلة /- وافق نادي مانشستر يونايتد على رحيل الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو عن قلعة “أولد ترافورد” خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية الحالية، بعد طلبه بسبب غياب الفريق عن منافسات دوري أبطال أوروبا فى الموسم المقبل.

ووفقاً لصحيفة “صن” البريطانية فإن إدارة مانشستر يونايتد أبلغت المدرب الهولندي تين هاج المدير الفني للفريق باستبعاد رونالدو من حساباته للموسم الجديد بعد استمرار غياب اللاعب عن التدريبات لليوم الثالث بداعي أسباب أسرية.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو أبلغ إدارة النادي في وقت سابق وتحديد خلال شهر يناير أنه سيرحل حال فشل الفريق في التأهل الى دوري أبطال أوروبا.

وقالت الصحيفة إن كبار الشخصيات في مانشستر يونايتد على مستوى الإدارة يدركون الآن أنهم لا يستطيعون إبقاءه رغماً عنه ويريدون تجنب معركة طويلة الأمد.

بينما احتل رونالدو صدارة الهدافين في الفريق برصيد 24 هدفًا الموسم الماضي، احتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 58 نقطة، وهو أقل حصيلة له في حقبة البريميرليج و35 نقطة خلف مانشستر سيتي.

وترى تقارير بريطانية أن السبب في الأزمة الحالية بين نادي مانشستر يونايتد والدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو والتي تسببت في طلب الأخير الرحيل عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية تعود إلى إقدام الإدارة على تخفيض الرواتب بنسبة 25% عن الموسم الماضي، بعد احتلالهم المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وعدم مشاركتهم في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

وقالت صحيفة “صن” البريطانية إن أزمة انخفاض الأجور بنسبة 25% أدت إلى خفيض راتب كريستيانو رونالدو الى 360 ألف جنيه إسترليني مقابل 480 ألفاً في الوقت السابق.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو أبدى انزعاجه الشديد من انخفاض الراتب بشكل كبير وهو ما يؤثر بشكل كبير على اقامته بالمدينة والتي تتكلف ثمناً باهظاً.

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