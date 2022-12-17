صحيفة : منظمة انسانية أمريكية مولت داعش في العراق

المستقلة / متابعة /- كشفت صحيفة (ايبوك تايمز) الأمريكية، عن اصدار مكتب التحقيق الفدرالي الامريكية مذكرات اعتقال بحق أربعة افراد متهمين بـتمويل تنظيم داعش الإرهابي، من خلال استخدام منظمات مجتمع مدني ومنظمات إنسانية أمريكية.

وقالت الصحيفة في تقرير اطلعت عليه “المستقلة” اليوم السبت ، إن” الافراد والذين اعتقل احدهم في كندا بطلب من الحكومة الامريكية، استخدموا منظمات مجتمع مدني ومنظمات إنسانية لجمع الأموال من الأمريكيين وارسالها الى تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا”.

من جهة اخرى، بينت شرطة الـ FBI الأمريكية أن” الخطة لم تنجح معلنة اكتشافها قبل انطلاقها، الامر الذي اشارت الصحيفة الى عدم دقته مبينة ان الافراد الذين صدرت بحقهم مذكرات القبض قدموا بالفعل أموالا للتنظيم من خلال حسابات خاصة قدمت الى مسؤولين إرهابيين في البلدين”.

واكدت الصحيفة، أنه “ما تم الكشف عنه من تفاصيل اثبت تقديم الشبكة لمبلغ يقارب العشرين الف دولار ضمن احد الدفعات للتنظيم الإرهابي وجمعت من خلال خداع الأمريكيين بانهم يقدمون التبرعات لقضايا “إنسانية” متنوعة، بحسب وصفها.

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