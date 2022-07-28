صحيفة : محاولات أتلتيكو مدريد التعاقد مع رونالدو في طريقها للفشل

المستقلة/ – يبدو أن محاولات أتلتيكو مدريد التعاقد مع كريستيانو رونالدو عبر بيع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان في طريقها للفشل في ظل إصرار مهاجم برشلونة السابق على البقاء.

وكانت صحيفة ”تايمز“ البريطانية قد أشارت إلى أن أتلتيكو مدريد عرض المهاجم الفرنسي للبيع في محاولة لإعادة رونالدو إلى الليغا، حيث يحتاج النادي الإسباني للتوفير في فاتورة رواتبه لاستيعاب راتب النجم البرتغالي لذلك عرض غريزمان للبيع في ظل اهتمام باريس سان جيرمان بالتعاقد معه.

لكن صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أشارت إلى أن غريزمان لا يريد الرحيل عن أتلتيكو مدريد ما يعني تعثر محاولات النادي الإسباني إعادة النجم البرتغالي إلى الليغا لكن بالقميص الأحمر والأبيض وليس بقميص النادي الملكي الذي تألق معه على مدار تسعة مواسم.

ولا يريد مهاجم برشلونة السابق الرحيل عن أتلتيكو مدريد وكذلك مديره الفني الأرجنتيني دييغو سيميوني لا يرحب بهذه الخطوة.

وقبل ربط خيار رحيل غريزمان بوصول كريستيانو، يجدر بنا أن نتذكر الوضع التعاقدي لبطل العالم 2018 مع فرنسا، وهو أنه على سبيل الإعارة من برشلونة وليس مملوكًا من أتلتيكو​​ مدريد الذي سيتعين عليه إيجاد صيغة لشراء اللاعب من برشلونة في البداية.

وهناك العديد من البنود في العقد الموقع في 31 أغسطس/آب 2021 لتقليص فاتورة رواتب أتلتيكو مدريد بالتخلص من راتب غريزمان المرتفع، لكن من ناحية أخرى لا يبدو الأمر سهلا.

ومن هنا كان الشيء المعقد المتمثل في رؤية غريزمان بعيدًا عن أتلتيكو مدريد وكريستيانو قريبًا. وقد بدأ هذه العملية خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو المقرب من مالكي أتلتيكو.

موراتا ومستقبله
من أجل المضي قدمًا في التعاقد مع رونالدو ، على الرغم من رفض مختلف أركان العملية، سيكون من الضروري اللجوء إلى رحيل غريزمان ولاعب واحد آخر على الأقل من الفريق.

والاسم الثاني المتوقع، وفقًا لمصادر مختلفة، هو ألفارو موراتا رغم نفي أتلتيكو مدريد بشكل قاطع، حيث أعلن النادي أن الدولي الإسباني لا يمكن المساس به، وهو مقتنع أيضًا بأنه يريد البقاء في الفريق بعد موسمين على سبيل الإعارة في يوفنتوس.

ولا يوجد لدى رونالدو الكثير من العروض المتاحة بعد رفض باريس سان جيرمان الدخول في سباق التعاقد معه بعد أن عرضه عليهم وكيل أعماله مينديز.

وأكد بايرن ميونخ عدم حرصه على التعاقد مع قائد البرتغالي رغم خسارة نجمه المهاجم روبرت ليفاندوفسكي لصالح برشلونة.

وكان رونالدو بمثابة النجم الأول لمانشستر يونايتد الموسم الماضي، والذي كانت أسوأ موسم له على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث احتل المركز السادس.

وسجل النجم البرتغالي 24 هدفًا إجمالا وصنع ثلاث تمريرات حاسمة في 38 مباراة عبر جميع المسابقات مع يونايتد الموسم الماضي.

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