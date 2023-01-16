صحيفة.. مالكي ليفربول لديهم الرغبة لبيع النادي بشكل كامل

المستقلة/- أفاد تقرير صحفي إنجليزي، بوجود رغبة لدى مالكي ليفربول “فينواي سبورتس جروب” لبيع النادي بشكل كامل.

وكانت مجموعة “فينواي سبورتس” رحبت ببيع أصول النادي، لكن لم تكن هناك تأكيدات بشأن صيغة الصفقة.

وبحسب صحيفة “تليغراف” البريطانية، فإن مالكي ليفربول يتطلعون لبيع النادي بالكامل، ومن المتوقع وصول العروض خلال الشهر المقبل.

وأوضحت الصحيفة أنه كان من المتوقع قيام المجموعة ببيع النادي، في نهاية عام 2023، لكن يبدو أن الأمور ستسير بسرعة أكبر.

ويعاني ليفربول مؤخرا على الصعيد الفني، حيث تراجعت نتائج الفريق، وتدنى ترتيبه للمركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليغ.

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