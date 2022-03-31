صحيفة : قادة عرب طالبوا بلينكن دعم فتح قنصليات في القدس والصحراء

المستقلة /- أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” بأن بعض القادة العرب طالبوا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال جولته الشرق أوسطية، بإشارة ملموسة لدعم فتح قنصليات في القدس ومنطقة الصحراء.

وأشارت الصحيفة إلى أن بلينكن تجنب أي التزام بشأن موعد فتح هذه القنصليات، مبينة أن “مصير فتح القنصليات التي وعدت بها الولايات المتحدة بالفعل، إحداهما لخدمة الفلسطينيين في القدس، والأخرى في الصحراء الغربية، المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو، معلق منذ الأيام الأولى لإدارة الرئيس جو بايدن”.

وأكدت أن “هاتين القنصليتين لم يتم ذكرهما في خطة إنفاق إدارة بايدن البالغة مليار دولار على بنود وصيانة الأمن في السفارات والمجمعات الدبلوماسية الأمريكية في جميع أنحاء العالم في عام 2023، مما قد يعني أنهما قد لا يتم فتحهما قبل نهاية العام المقبل”، لافتة إلى أن “ذلك أدى إلى زيادة صمت بلينكن بشأن هذا الموضوع عندما تم التطرق إليه بعد اجتماعات في رام الله وفي الرباط”.

وقالت الصحيفة إن “الجزائر عرضت إرسال الغاز إلى الأسواق الأوروبية التي كانت تعتمد على الطاقة الروسية، لذلك يجب على بلينكن أن يسير بخطى دقيقة لدعم هذا العرض دون أن يتورط في نزاع الجزائر مع المغرب”.

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