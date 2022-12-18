صحيفة : قائد بريطاني يرغب في قيام علاقات أقوى مع روسيا

المستقلة/- قال رئيس الأركان العامة البريطاني الأدميرال توني راداكين، إنه يرغب في قيام علاقات أقوى مع روسيا لتحقيق أقصى فائدة.

ووفقا لصحيفة تلغراف، التي أجرت مقابلة مع راداكين، بقي رئيس الأركان العامة البريطانية، على اتصال بنظيره الروسي فاليري غيراسيموف خلال العام، على الرغم من تدهور العلاقات بين موسكو ولندن.

وقال راداكين: “لقد قلنا دائما إننا سنبقى على اتصال، لكننا لن ندخل هنا في تفاصيل ما ناقشناه. وهو (غيراسيموف) من جانبه يؤيد ذلك جيدا. نرغب في أن يكون هناك مزيد من الاتصالات المنتظمة. أتمنى لو كانت أقوى، حتى لو كانت المحادثات صعبة”.

ووفقا للصحيفة، أشار راداكين إلى اللهجة المحترمة في برقية أرسلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث عند وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية. ورحب راداكين بكل فرصة للإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة.

وقال: “الخطر يكمن في تشبث المرء بالوضع الحالي، وهو ما قد يدفعه إلى المبالغة. يجب عليه اللجوء إلى التحليل، ولكن مع عدم التمادي في ذلك، ويجب عليه أن يحاول البقاء متزنا”.

في منتصف نوفمبر، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن لندن ليس لديها خطط للعودة إلى العلاقات الطبيعية مع موسكو.

وفي وقت سابق أشار مصدر في الكرملين، إلى أنه لا يرى الآن توفر الشروط لتحسن العلاقات مع بريطانيا، ولا توجد آمال في حدوث أي تطورات إيجابية في المستقبل المنظور في هذا المجال.

وشدد المصدر على أن روسيا تبقى منفتحة ومستعدة لمناقشة كل المسائل المعقدة خلف طاولة المفاوضات، ولكن ليس على حساب مصالحها الخاصة.

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