صحيفة : عناصر استخبارية تخشى من اخفاء ايران معدات لتخصيب اليورانيوم

قالت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ الإسرائيلية، إن مسؤولين غربيين يخشون من أن تخفي إيران معدات يمكن أن تستخدم في إنتاج القنبلة النووية.

وأضافت: ”أشارت عناصر استخبارية إلى أنهم يخشون من أن تقوم إيران بإخفاء أجزاء ضرورية ومضخات لأجهزة الطرد المركزي، تستخدم في تخصيب اليورانيوم إلى مستوى صناعة الأسلحة الذي يصل إلى 90%“.

وتابعت: ”هذه المعدات من المتوقع أنها مُخزّنة في مواقع سرية تخضع لسيطرة الحرس الثوري الإيراني“.

وأشارت إلى أن إيران ”تنفي وجود أهداف عسكرية لبرنامجها النووي، لكنها هددت مراراً على تدمير إسرائيل، وقالت إنها تستطيع الإسراع في تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% إذا أرادت ذلك“.

وأردفت قائلة: ”منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، الموقع عام 2015، بقرار من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018، فإن إيران تخلت عن التزاماتها في الاتفاق، التي تضع حدودا لمخزونها من اليورانيوم، وبدأت تخصيبه بنسبة 20%، في تحرك يبعد خطوة تقنية عن مستويات إنتاج الأسلحة النووية“.

وأشارت إلى أن تقريراً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال الشهر الماضي، أكد أن المفتشين الدوليين عثروا على جزيئات نووية في موقعين نوويين إيرانيين، حاولت طهران منع عمليات التفتيش بهما.

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