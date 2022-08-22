صحيفة : عددا من المعارضين يؤيدون منع دخول الروس الى المانيا

المستقلة /- ذكر تقرير إعلامي نشرته صحيفة “بيلد” أن عددا من السياسيين المعارضين في ألمانيا يؤيدون وقف إصدار تأشيرات شنغن للمواطنين الروس.

وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية إن دينيس رادتك، وهو من “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” وصف دخول الروس إلى أوروبا وقضاءهم إجازاتهم وهم ينفقون أموالهم وكأن شيئا لم يحدث، بالأمر الذي “لا يطاق”.

وقالت ممثلة “الحزب الديمقراطي المسيحي”، أندريا ليندهولز، إن “الحكومة الفيدرالية يجب ألا تعارض مرة أخرى شركاءنا الأوروبيين: يجب وقف إصدار التأشيرات السياحية للروس. يتعلق الأمر بإرسال إشارات واضحة إلى الشعب الروسي”.

بدوره دعا المتحدث باسم كتلة CDU / CSU في البوندستاغ، يورغن هاردت، إلى وقف التأشيرات فقط للروس المرتبطين بالقيادة الروسية، قائلاً إن السكان الروس ليسوا أعداء.

وظهرت دعوات متزايدة في الفترة الأخيرة في عدد من الدول الغربية لوقف إصدار التأشيرات ومنع دخول جميع الروس إلى أوروبا.

وأدلى بهذه التصريحات رئيسا وزراء فنلندا وإستونيا، سانا مارين، وكاجا كالاس.

كذلك أعلنت لاتفيا وإستونيا إنهاء إصدار التأشيرات للروس.

من جانبها وصفت وزارة الخارجية الروسية فكرة وقف إصدار التأشيرات للمواطنين الروس بأنها شوفينية.

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