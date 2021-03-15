صحيفة : شركات هندية تحذر .. انتاج اللقاحات في خطر بسبب ضوابط امريكية

المستقلة /- قالت صحيفة “فاينانشال تايمز”، إن شركتين هنديتين لإنتاج اللقاحات، حذرتا من أن الإنتاج العالمي للقاحات ضد كوفيد، في خطر بسبب ضوابط التصدير الأمريكية.

وذكر ماهيم داتلا المدير التنفيذي لشركة الأدوية Biological E، للصحيفة أن الموردين الأمريكيين قد لا يتمكنوا من تلبية طلبات العملاء العالميين، بسبب استخدام واشنطن لقانون الإنتاج الدفاعي، الذي وقعه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مارس 2020.

وأضاف: “هذا يجعل من الصعب للغاية التوسع في إنتاج اللقاحات ليس فقط ضد فيروس كورونا، بل والقاحات التقليدية”، ودعا داتلا إلى تدخل دولي عاجل.

وحذر أدار بونافالا المدير التنفيذي لمعهد الأمصال الهندي – أكبر مصنع للقاحات في العالم، كذلك من أن القانون الأمريكي المذكور، يمكن أن يقوض جهود التطعيم العالمية.

وقال: “يحتاج لقاح Novavax، الذي تقوم شركتنا بإنتاجه، لمواد من الولايات المتحدة. الحديث يدور عن إمكانية الوصول الحر إلى اللقاحات. إذا لم نتمكن من الحصول على المواد الخام من الولايات المتحدة، فسيشكل ذلك قيودا جدية”.

كما حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من خطر حدوث نقص عالمي شامل في المكونات الحيوية، لأن ذلك سيحد من إنتاج اللقاحات ضد فيروس كورونا. وحثت على عدم تكديس مخزون اللقاحات.

ويسمح قانون الإنتاج الدفاعي الأمريكي، إجبار البزنس على تنفيذ الطلبيات العسكرية.

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