صحيفة : زوجة وزير المالية والخزانة البريطاني لا تدفع الضرائب

المستقلة /- يواجه وزير المالية والخزانة البريطاني ريشي سوناك، حملة انتقادات بعد الكشف أن زوجته لم تدفع أي ضرائب إطلاقا بحجة أنها لا تحمل الجنسية البريطانية وأنها لا تقيم بشكل دائم بالبلاد.

وكشفت صحيفة “الإندبندنت” أن زوجة سوناك المليونيرة أكشاتا مورتي، ادعت أنها ليست مواطنة بريطانية من أجل التوفير في فاتورتها الضريبية. وحسب المصادر المطلعة على شؤونها المالية، فإن مورتي، التي تقدر قيمتها العائلية بحوالي 3.5 مليار جنيه إسترليني (حوالي 4 ملايين و600 ألف دولار أمريكي)، استمرت في استخدام الوضع الضريبي “non-domiciled” حتى بعد أن أصبح زوجها مسؤولا عن تحديد الضرائب للبلاد في فبراير 2020.

وأكدت المصادر أن مورتي تمكنت من توفير ملايين الجنيهات الاسترلينية في الضرائب على الأرباح الأجنبية على مدى عدة سنوات.

وقالت المتحدثة باسمها في بيان: “أكشاتا مورتي مواطنة هندية، بلد ولادتها ومنزل والديها. الهند لا تسمح لمواطنيها بالحصول على جنسية دولة أخرى في نفس الوقت. لذلك، وفقا للقانون البريطاني، يتم التعامل مع مورتي على أنها غير مقيمة لأغراض ضريبية في المملكة المتحدة. لكنها كانت دائما وستستمر في دفع جميع الضرائب المطلوبة قانونا في المملكة المتحدة”.

واتهم حزب العمال البريطاني، عائلة الوزير بـ”الاستفادة من مخططات تخفيض الضرائب”. ودعا وزير الخزانة في الظل في الحزب، توليب صديق، سوناك إلى “أن يشرح على وجه السرعة مقدار ما ادخره هو وعائلته بسبب عدم دفع الضرائب الخاصة بهم، في الوقت الذي كان يفرض فيه ضرائب على ملايين الأسر العاملة”.

يذكر أن ما يسمى بالوضع “non-domiciled” قانوني تماما ويمكن أن ينقذ الفرد من دفع ضريبة المملكة المتحدة على الدخل من أرباح الأسهم من الاستثمارات الأجنبية أو مدفوعات الإيجار على الممتلكات في الخارج أو الفوائد المصرفية.

ومورتي، مصممة أزياء ولدت في الهند عام 1980 وتحمل جواز سفر هندي. تزوجت من سوناك عام 2009. أسس والدها شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات Infosys التي نمت لتصبح واحدة من أكبر الشركات في الهند وهو الآن ملياردير.

وهي تمتلك ما يقل قليلا عن 1٪ من أسهم شركة Infosys بقيمة تقدر الشهر الماضي بأكثر من 500 مليون جنيه إسترليني.

وأفادت الـBBC بأن سوناك أبلغ مكتب مجلس الوزراء بالوضع الضريبي لزوجته كجزء من إعلانه عن أمواله وأصوله عندما أصبح وزيرا لأول مرة في عام 2018. كما تم إبلاغ وزارة الخزانة بالوضع في حالة وجود أي تضارب في المصالح.

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

صحيفة : زوجة وزير المالية والخزانة البريطاني لا تدفع الضرائب

اخر الاخبار

طقس العراق : ارتفاع في درجات الحرارة الأسبوع المقبل

اخبار العراق

تحالف الفتح : مهلة الصدر الغاية منها تحدي الاطار التنسيقي بشأن تشكيل الحكومة

اخر الاخبار

اليوم الخميس .. ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل

اخبار العراق

تقرير : الشركات الصينية تعزز من تواجدها في السوق العراقية

اخر الاخبار

انخفاض أسعار الذهب عالمياً مع ارتفاع الدولار

اخر الاخبار

محلل : المصافي الهندية تستعد لخفض إنتاج النفط السعودي واقتناص الخام الروسي

اخر الاخبار

محلل : المصافي الهندية تستعد لخفض إنتاج النفط السعودي واقتناص الخام الروسي

اخبار العراق

النزاهة : صدور أمر قبض وتحر بحق مدير مصرف الرافدين الأسبق

اخر الاخبار

صحيفة : امريكا حذفت سراً برامج ضارة من شبكات الكمبيوتر حول العالم

اخر الاخبار

أسعار النفط تعوض بعض الخسائر بعد أن هوت بأكثر من 5 بالمئة

اخر الاخبار

برشلونة يحل ضيفًا ثقيًلا على آينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي

اخر الاخبار

تفشي الإيدز.. خطر يواجه أوكرانيا بسبب الغزو الروسي

اخر الاخبار

زيلينسكي: أوكرانيا ستكون أشبه بإسرائيل كبيرة

اخر الاخبار

الإفتاء: صيام الطفل برمضان ليس على وجه التكليف

اخر الاخبار

إليكم حقيقة تهديد أحمد السقا بعد مشاركته في الإختيار

اخر الاخبار

شاهد حبيب الحبيب يقلد كليب أغنية الغزالة رايقة