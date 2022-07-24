صحيفة : رونالدو لا يريد التواجد مع مانشستر يونايتد في الموسم المقبل

Manchester United's Portuguese striker Cristiano Ronaldo reacts during the English Premier League football match between Everton and Manchester United at Goodison Park in Liverpool, north west England on April 9, 2022. (Photo by Anthony Devlin / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

المستقلة/- كشفت صحيفة ”ميرور“ البريطانية عن آخر التطورات الخاصة بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، وأزمته مع مانشستر يونايتد، إذ لا يريد اللاعب التواجد مع الفريق في الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن ”مانشستر يونايتد مستعد تمامًا للسماح لكريستيانو رونالدو بالرحيل ولكن على سبيل الإعارة، حيث طلب النادي أيضا من اللاعب البرتغالي تمديد عقده لمدة عام واحد والعودة في الصيف المقبل، من أجل السماح له بالرحيل“.

وطلب رونالدو من مسؤولي مانشستر يونايتد السماح برحيله هذا الصيف، في حال تلقي العرض المناسب، بعد الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وارتبط صاحب الـ37 عامًا بالعديد من الأندية، مثل: بايرن ميونخ، وتشيلسي، وباريس سان جيرمان، إلى جانب أتلتيكو مدريد.

ولم ينضم رونالدو حتى الآن إلى معسكر تدريبات مانشستر يونايتد قبل الموسم الجديد 2022/23، ما يعقد موقفه في الأولد ترافورد.

واحتل الشياطين الحمر المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز – مسجلًا أقل عدد من النقاط (58) في 32 عامًا – وسينافس في الدوري الأوروبي.

وأشارت صحيفة ”تايمز“ إلى أن أتلتيكو مدريد يسعى لضم ”الدون“ لصفوفه عن طريق التخلص من لاعبه الفرنسي أنطوان غريزمان، لتخفيض حجم رواتب الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أنهم عرضوا على باريس سان جيرمان التعاقد مع غريزمان، المعار حاليًّا إلى أتليتيكو من برشلونة، الأسبوع الماضي.

وبحسب ما أوضحت الصحيفة، فقد رفض ”باريس سان جيرمان“ هذا الأمر لأنه يتطلع إلى التخلص من العديد من اللاعبين ذوي الأداء الضعيف.

وسجل غريزمان، 31 عامًا، ثلاثة أهداف فقط في الدوري الأسباني الموسم الماضي، وهي أسوأ فترة في مسيرته حتى الآن.

ووقع برشلونة مع غريزمان من أتلتيكو في صفقة بقيمة 120 مليون يورو (102 مليون جنيه إسترليني) قبل ثلاث سنوات، وانضم مرة أخرى إلى ناديه السابق على سبيل الإعارة لمدة عامين في الصيف الماضي.

يُطلب من أتلتيكو شراؤه مقابل 40 مليون يورو (34 مليون جنيه إسترليني) قبل يونيو 2023، وفقًا لاتفاقه مع برشلونة.

وتشير التقارير إلى أن غريزمان هو صاحب أعلى راتب في أتلتيكو مدريد بـ350.000 جنيه إسترليني في الأسبوع، بينما يحصل رونالدو على 480.000 جنيه إسترليني في الأسبوع.

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