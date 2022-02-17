صحيفة رسمية: رفض إقليم كردستان تطبيق قرار المحكمة الاتحادية تحدٍ للقوانين والدستور

المستقلة /- عدت صحيفة رسمية، الخميس، رفض إقليم كردستان العراق تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن تصدير النفط “تحديا” للقوانين والدستور.

ونقلت الصحيفة في تقرير لها بعددها الصادر اليوم والمستقلة، عن الباحث في الشأن السياسي حكمت سليمان قوله، إن “رفض الإقليم تطبيق قرار المحكمة الاتحادية (تحدٍ) للقوانين والدساتير يحصل لأول مرة ونحن مقبلون على تشكيل حكومة أغلبية”، متوقعاً أنَّ “تلكؤاً سيصيب تشكيل الحكومة أكثر مما موجود في الوقت الحالي”.

وأضاف أنَّ “تصريح الكتلة الصدرية عبر مؤتمر صحفي أنَّ (قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للجميع) واضح في أنَّ مسألة حسم القانون وتنفيذه أولوية على التحالفات السياسية”.

ورجح سليمان أن “نشهد نوعاً من ضعف عزيمة المتحالفين ضمن حكومة الأغلبية وهي فرصة أخرى للداعين لحكومة التوافق إلى الذهاب أبعد بمحاورهم”، مؤكدا أنه “لا فرصة الآن لحكومة الأغلبية”.