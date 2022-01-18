صحيفة : حصول توافق بين الاطار والتيار على آلية اختيار رئيس الحكومة المقبلة

المستقلة /- كشفت صحيفة رسمية، الثلاثاء، عن حصول شبه توافق بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري على آلية اختيار رئيس الحكومة المقبلة، فيما اشارت الى أن قائمة الأسماء المطروحة تنحصر بين ثلاثة مرشحين.

ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية في تقرير لها و تابعته المستقلة، إن “هناك شبه توافق بين الطرفين الشيعيين على آلية اختيار رئيس الحكومة المقبلة عبر حصر ترشيح الأسماء بيد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على أن يكون للإطار التنسيقي حق أو (فيتو) رفض أو قبول تلك الأسماء”.

وأضاف المصدر، أن “قائمة الأسماء المطروحة لغاية الآن ثلاثة، ومن ضمنها المرشح السابق لرئاسة الحكومة محمد توفيق علاوي”، مشيراً إلى أن “حظوظ علاوي تزايدت في الساعات الأخيرة وهي الأكبر من بين الأسماء الأخرى”.

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