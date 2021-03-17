صحيفة : تركيا تستعد للصدام مع إسرائيل واليونان واوربا بسبب الطاقة

رأت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ أن تركيا تقترب من صدام محتمل مع إسرائيل واليونان والاتحاد الأوروبي حول شرق البحر المتوسط، حيث تستهدف أنقرة تفكيك العلاقات الإسرائيلية، وسعت -أيضا- إلى جذب مصر من خلال مزاعمها حول المصالحة بين الدولتين.

وقالت في تقرير إن ”تركيا أرسلت إشعارا دبلوماسيا إلى إسرائيل واليونان، وزعمت من خلاله أن البلدين يجب أن يحصلا على تصريح منها قبل القيام بأي عمليات تتعلق بالطاقة في شرق البحر المتوسط، في حين يأتي ذلك بعد أيام من نهاية مناورة بحرية شاركت فيها إسرائيل وقبرص واليونان وفرنسا“.

وأردفت أنه ”في إشعار دبلوماسي تم إرساله إلى سفارتي إسرائيل واليونان، ومفوضية الاتحاد الأوروبي، فإن أنقرة قالت: إن الأطراف الثلاثة يجب أن تحصل على تصريح منها قبل القيام بأي أنشطة في الجرف القاري التركي، وفقا لمصادر دبلوماسية“.

واستطردت أن ”تركيا تشعر بالغضب من توقيع إسرائيل وقبرص واليونان اتفاقا مبدئيا الأسبوع الماضي، تمهيدا لتنفيذ مشروع أطول كيبل كهربائي تحت الماء في العالم يربط بين شبكات الكهرباء في الدول الثلاث. إذ تزعم أنقرة أن المشروع الذي يمتد بطول 1200 كيلو متر يدخل في نطاق الجرف القاري التركي“.

وأنهت الصحيفة تقريرها بالقول إنه ”من الواضح أن تركيا تريد استخدام هذا التهديد المبني على مزاعم لابتزاز إسرائيل، ومنحت وسائل الإعلام الحكومية والموالية لها الضوء الأخضر في استخدام تلك المزاعم لتعزيز قضيتها“ .

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