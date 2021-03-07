صحيفة : ترامب منزعج من استخدام اسمه في جمع التبرعات

قالت صحيفة ”غارديان“ البريطانية إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب طالب اللجنة الوطنية التابعة للحزب الجمهوري وهيئات جمهورية أخرى بالتوقف عن استخدام اسمه أو صوره في جهود جمع التبرعات.

ونقلت عن مستشار للرئيس الأمريكي السابق قوله، في تصريحات أبرزتها مجلة ”بوليتيكو“، إن ترامب لا يزال ملتزماً بالحزب الجمهوري، وبانتخاب المحافظين الذين يحملون فكرة ”أمريكا أولاً“، ولكن هذا لا يمنح أي شخص، سواء كان صديقاً أو خصماً التصريح باستخدام اسمه أو صورته دون موافقة صريحة منه“.

وأضافت: ”جاء انزعاج ترامب في ظل قيام هيئات مثل لجنة الكونغرس الجمهورية الوطنية، واللجنة الوطنية الجمهورية لمجلس الشيوخ، باستخدام اسمه في جمع تبرعات لتمويل حملات جمهوريين صوّتوا لصالح محاكمته أمام مجلسي النواب والشيوخ“.

ومضت تقول: ”حملته لجمع الأموال، القائمة على الكذبة الكبرى حول الغش الانتخابي أثبتت جاذبيتها، حيث نجحت في جمع 175 مليون دولار على الأقل، خلال مؤتمر التحرك السياسي المحافظ الأسبوع الماضي“.

وقال ترامب للحاضرين إنهم يجب أن يتبرعوا إلى لجنته الحزبية الخاصة ”أنقذوا أمريكا“، في الوقت الذي أظهر فيه استطلاع للرأي عبر CPAC straw أن 55% يؤيدون ترامب كمرشح مقبل للحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتابعت بقولها: ”ولكن على الجانب الآخر، فإن حملة الحزب الجمهوري تؤكد استحالة عدم استخدام اسم ترامب، حيث تحظى سياسته بشعبية كبيرة وسط قاعدة الحزب، ويرى مسؤولو الحزب الجمهوري أنه إذا أراد ترامب أن يقلب الطاولة في الكونغرس، فإنه يتعين أن يكون أكثر سخاء، إلا أن فريق الرئيس السابق يرى الأمور بصورة مختلفة“.