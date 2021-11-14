صحيفة : تحركات المان يونايتد لإقناع زين الدين زيدان لتدريب النادي

المستقلة /-كشفت صحيفة ”تايمز“ البريطانية عن تحركات لإدارة مانشستر يونايتد لإقناع الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، بتولي مهمة تدريب الفريق الإنجليزي خلفا للمدرب الحالي أول غونار سولشاير.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، يوم الأحد، إن ”إدارة مانشستر يونايتد تعمل على إقناع زين الدين زيدان لتدريب الفريق“.

وأضاف التقرير: ”تأمل إدارة مانشستر يونايتد أن العلاقة الجيدة بين فاران وكريستيانو رونالدو مع زيدان ستساعد على إقناع المدرب الفرنسي لتدريب الفريق“.

ويواجه سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، انتقادات كبيرة في الفترة الماضية بسبب تراجع نتائج الفريق، وخسارة 6 من آخر 12 مباراة خاضها في كل المسابقات.

مانشستر يونايتد تلقى هزيمتين قاسيتين في الدوري الإنجليزي، الأولى أمام غريمه التقليدي ليفربول بنتيجة 5-0 في الجولة التاسعة، ثم أمام جاره مانشستر سيتي بنتيجة 2-0 في الجولة الـ 11 من المسابقة.

وكان سولشاير منح لاعبيه إجازة لمدة أسبوع، وقرر السفر لبلاده النرويج لقضاء عطلة سريعة خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويواجه سولشاير حاليا غضبا داخل غرفة ملابس مانشستر يونايتد، إلى جانب أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يشعر بالانزعاج من تغيير مسار الفريق في الآونة الأخيرة، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية مؤخرا.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن الأيرلندي الشمالي برندان رودجرز، المدير الفني لفريق ليستر سيتي الإنجليزي، قريب من تدريب مانشستر يونايتد لخلافة سولشاير.

ولم يتولَّ زين الدين زيدان تدريب أي فريق منذ رحيله عن ريال مدريد عقب نهاية الموسم الماضي.

وارتبط اسم زيدان بتدريب مانشستر يونايتد، خاصة في ضوء تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وأيضا المدافع الفرنسي رافائيل فاران اللذين عملا معه من قبل في ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن زيدان، البالغ 49 عاما، ليس على عجلة من أمره للعودة إلى مجال التدريب، حيث إنه مهتم فقط بتدريب باريس سان جيرمان أو منتخب فرنسا، وهو أمر من الصعب حدوثه الآن.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة وبفارق 9 نقاط عن تشيلسي المتصدر و5 نقاط عن ليفربول الرابع، كما أن مسيرته في دوري أبطال أوروبا ليست جيدة، رغم تصدره مجموعته بـ7 نقاط، لكنه في حاجة للفوز على فياريال ويونغ بويز لبلوغ الدور الثاني دون انتظار نتائج المنافسين.

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