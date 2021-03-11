صحيفة : بينما يسعى بايدن للسلام ..الحوثيون يصعدون هجماتهم على السعودية

المستقلة /- قالت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية، إن المتمردين الحوثيين يصعدون هجماتهم بينما يسعى الرئيس الأمريكي بايدن للسلام في اليمن، في الوقت الذي تبرز فيه التحديات أمام القرار الأمريكي بإلغاء تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية؛ ما تسبب في تصعيد هجمات الجماعة المتمردة.

وأضافت، في تقرير نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني ”فور قيام إدارة بايدن بالانقلاب على سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إزاء اليمن، في محاولة لإنهاء الحرب المستمرة هناك منذ 6 سنوات، فإن المعارك الأكثر دموية في هذا الصراع اندلعت بالفعل“.

ومضت الصحيفة بالقول ”تصعيد القتال بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، وقيامهم بشن هجوم مخطط له منذ فترة طويلة للسيطرة على مأرب، الإقليم الشمالي الوحيد البعيد عن سيطرتهم، وزيادة وتيرة الهجمات ضد السعودية، تبرز المهمة المحفوفة بالمخاطر التي تواجه واشنطن“.

وتابعت ”يرى محللون أن قرار إدارة بايدن بإلغاء تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، والضغط على السعودية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 6 سنوات، تسببا في تشجيع الحوثيين على تصعيد هجماتهم“.

واستطردت الصحيفة بقولها ”يأمل دبلوماسيون غربيون أن تقوم إيران بالمساعدة في إقناع الحوثيين لإيقاف هجماتهم، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة بايدن للتفاوض مع طهران، من أجل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الذي انسحب منه ترامب عام 2018“.

ولكن محللين يشككون في نطاق النفوذ الذي تملكه إيران على الحوثيين، وما إذا كان الحوثيون سيشاركون بجدية في المباحثات لإنهاء الحرب، في ظل وضعهم القوي على الأرض، وهم يقاتلون الحكومة اليمنية الضعيفة والمنقسمة.