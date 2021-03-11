صحيفة : بشكل سريع ..الامارات واسرائيل تعززان العلاقات في 3 مسارات

قالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“، إن إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة تعززان العلاقات بينهما بشكل سريع، وذلك في 3 مسارات: الدبلوماسية، والتجارة، والثقافة.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم ”يعقد السفير الإماراتي في إسرائيل محمد آل خاجة لقاءات مع وزراء بارزين في الحكومة الإسرائيلية، في الوقت الذي ارتفعت فيه وتيرة العلاقات الاقتصادية في أعقاب مؤتمرات مهمة تتعلق بالدفاع والتكنولوجيا في الخليج رغم جائحة كورونا، فإن كل الأمور تسير بوتيرة سريعة“.

ونقلت الصحيفة عن داني سيبرايت، رئيس (المجلس التجاري الإماراتي الأمريكي)، الذي يتابع العلاقات الإسرائيلية مع دول الخليج منذ سنوات، ولديه معرفة جيدة بالولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات،تأكيده أن هناك حاجة ضرورية أولا لتطبيع العلاقات ثم البناء على ذلك سريعا دون أي توقف، من خلال التجارة وتعزيز الثقافة، والتفاهم المشترك بعد ذلك“.

وقال سيبرايت، إن الدبلوماسية والتجارة والثقافة هي الركائز الثلاث للعلاقات الجديدة بين الإمارات وإسرائيل، منوها إلى أن جائحة ”كورونا“ كانت العائق الوحيد الذي تسبب في إغلاق المطارات الإسرائيلية، بعد سفر 130 ألف إسرائيلي إلى دبي العام الماضي.

وبحسب سيبرايت، فإن ”المرحلة المقبلة سوف تتضمن المزيد من الرحلات بين الدولتين؛ ما سيعزز العلاقات بين مواطني الإمارات وإسرائيل، وسيتبع ذلك الجزء اللوجستي الذي يربط إسرائيل بالخليج عبر الموانئ والخطوط الجوية والبضائع والتجارة، وسوف يكون هذا التحرك سريعا. وأيضا سيكون هناك تعاون في مجال الطاقة، إسرائيل سوف تجلب تكنولوجيا مبتكرة لتغير المناخ وإدارة الموارد واستخدام المياه، والإمارات مهتمة للغاية بهذه التقنيات“.

واعتبرت ”جيروزاليم بوست“ هذا التطور في العلاقات بين الإمارات وإسرائيل بأنه مهم للغاية بالنسبة للمنطقة بشكل عام، وللولايات المتحدة أيضا، وذلك في ظل العلاقة بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات وإسرائيل التي سيتم بناؤها على الابتكار وريادة الأعمال والاستثمار في التكنولوجيا. وسوف يلعب اليهود الأمريكيون، الذين لديهم خبرة الاستثمار في الخليج وإسرائيل، دورا مهما للغاية في هذا الصدد.