صحيفة : بريطانيا قد تتوقف عن إمداد البر الرئيسي لأوروبا بالغاز

صحيفة : بريطانيا قد تتوقف عن إمداد البر الرئيسي لأوروبا بالغاز

المستقلة/- ذكرت صحيفة “الغارديان” أن بريطانيا قد تتوقف عن إمداد البر الرئيسي لأوروبا بالغاز إذا تعرضت البلاد لنقص حاد في الأشهر المقبلة.

وأفادت بأنه يمكن للشبكة الوطنية قطع خطوط أنابيب الغاز إلى هولندا وبلجيكا بموجب إجراءات الطوارئ حيث تفرض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ضغوطا على إمدادات الطاقة العالمية.

وفي السياق، ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن إغلاق خطوط الأنابيب، سيكون جزءا من خطة من أربع خطوات تشمل قطع الإمدادات عن المستخدمين الصناعيين الكبار ومطالبة المستهلكين بتقليل استهلاكهم المنزلي.

إلا أنه بحسب “الغارديان” فإن الحكومة والشبكة الوطنية قللت من شأن هذا الاحتمال، مشيرة إلى أن حالة الطوارئ في إمدادات الغاز سيناريو “غير مرجح للغاية”.

وحذرت شركات الغاز الأوروبية من أن إغلاق خطوط الأنابيب قد يأتي بنتائج عكسية على المملكة المتحدة.

وقال بارت يان هوفرز، رئيس الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الغاز: “أود أن أوصي المملكة المتحدة بإعادة النظر في إيقاف الربط البيني في حالة حدوث أزمة. لأنه في حين أنه مفيد للقارة في الصيف، إلا أنه مفيد أيضا للمملكة المتحدة في فصل الشتاء”.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، وقعت شركة Centrica، المالكة لشركة British Gas، اتفاقية توريد رئيسية مع شركة النفط النرويجية الحكومية Equinor، لتوصيل ما يكفي من الغاز للسنوات الثلاث المقبلة لتدفئة 4.5 مليون منزل إضافي.