صحيفة : بريطانيا قد تتوقف عن إمداد البر الرئيسي لأوروبا بالغاز

المستقلة/- ذكرت صحيفة “الغارديان” أن بريطانيا قد تتوقف عن إمداد البر الرئيسي لأوروبا بالغاز إذا تعرضت البلاد لنقص حاد في الأشهر المقبلة.

وأفادت بأنه يمكن للشبكة الوطنية قطع خطوط أنابيب الغاز إلى هولندا وبلجيكا بموجب إجراءات الطوارئ حيث تفرض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ضغوطا على إمدادات الطاقة العالمية.

وفي السياق، ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن إغلاق خطوط الأنابيب، سيكون جزءا من خطة من أربع خطوات تشمل قطع الإمدادات عن المستخدمين الصناعيين الكبار ومطالبة المستهلكين بتقليل استهلاكهم المنزلي.

إلا أنه بحسب “الغارديان” فإن الحكومة والشبكة الوطنية قللت من شأن هذا الاحتمال، مشيرة إلى أن حالة الطوارئ في إمدادات الغاز سيناريو “غير مرجح للغاية”.

وحذرت شركات الغاز الأوروبية من أن إغلاق خطوط الأنابيب قد يأتي بنتائج عكسية على المملكة المتحدة.

وقال بارت يان هوفرز، رئيس الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الغاز: “أود أن أوصي المملكة المتحدة بإعادة النظر في إيقاف الربط البيني في حالة حدوث أزمة. لأنه في حين أنه مفيد للقارة في الصيف، إلا أنه مفيد أيضا للمملكة المتحدة في فصل الشتاء”.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، وقعت شركة Centrica، المالكة لشركة British Gas، اتفاقية توريد رئيسية مع شركة النفط النرويجية الحكومية Equinor، لتوصيل ما يكفي من الغاز للسنوات الثلاث المقبلة لتدفئة 4.5 مليون منزل إضافي.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

النزاهة :ضبط 9 متهمين بالتلاعب والتزوير والاختلاس

اخبار العراق

الصحة العراقية: ارتفاع مؤشر الإصابات بفيروس كورونا وتحديداً متحور “أوميكرون”

اخبار العراق

الصحة النيابيَّة :الضمان سيُلزم الحكومة العراقية بتحمّل 70 % من تكاليف العلاج

اخر الاخبار

صحيفة : بريطانيا قد تتوقف عن إمداد البر الرئيسي لأوروبا بالغاز

اخر الاخبار

ارتفاع أسعار النفط بعد تراجعت في التعاملات الآسيوية المبكرة

اخبار السعودية

الوقف السني يعلن الخميس غرة ذي الحجة .. والسبت 9 تموز اول أيام عيد الأضحى المبارك

اخبار العراق

إجراء عملية نوعية لرضيع عمره ساعتين في ذي قار

اخبار العراق

إجراء عملية نوعية لرضيع عمره ساعتين في ذي قار

اخر الاخبار

دي يونج يرفض الانتقال إلى مان يونايتد

اخر الاخبار

عرض أخير من برشلونة للتعاقد مع ليفاندوفسكي

اخر الاخبار

رسميا.. قادة الناتو يدعون السويد وفنلندا للإنضمام إليه

اخبار السعودية

تدشين خدمة (هولو دكتور) في مطار المدينة المنورة لخدمة الحجاج

اخبار العراق

نائب يطالب بالإسراع في تشكيل مجلس ادارة لهيأة استثمار البصرة

اخبار العراق

عالية نصيف : العراق سيدفع تعويضات بملايين الدولارات بسبب سياسات وزير النقل

اخبار العراق

مدير شركة نفط ميسان يناقش مع ممثلي تظاهرات المشرح مطالبهم ويوعد بحلول

اخر الاخبار

الوجه الاخر للهند :

اخبار العراق

مصرف الرافدين يعلن عن سلف منتسبي الحشد الشعبي تصل إلى 10 ملايين دينار