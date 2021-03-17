صحيفة : بايدن يتعرض لاتهامات بأشعال فوضى المهاجرين على الحدود

المستقلة /-  قالت صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتعرض لاتهامات بإشعال فوضى المهاجرين على حدود الولايات المتحدة.

وجاء في تقرير للصحيفة، أن ”الولايات المتحدة تتجه نحو ذروة غير مسبوقة منذ 20 عاما في أعداد المهاجرين الذين يعبرون الحدود مع المكسيك، وفقا لتصريحات وزير الأمن الداخلي الأمريكي، في ظل طفرة للأطفال المشردين؛ ما يصعّد الضغوط على بايدن“.

وأضافت أن ”ليخاندرو مايوركاس، وزير الأمن الداخلي الأمريكي، قال إن أكثر من مليون شخص ربما يسعون إلى حياة جديدة في الولايات المتحدة هذا العام. تم رفض دخول معظم العائلات والمراهقين دون ذويهم، لكن تم فتح مراكز إيواء جديدة للأطفال المشردين الذين يصلون دون أحد من آبائهم“.

وبحسب الصحيفة: ”تحدى جمهوريون بارزون، سافروا إلى الحدود، الرئيس بايدن بالحضور ورؤية المشاهد الإنسانية المحزنة، واتهموه بخلق الفوضى، من خلال الإلغاء المفاجئ للعديد من السياسات الصارمة التي انتهجها الرئيس السابق دونالد ترامب“.

وأوضحت الصحيفة أنه ”يصل 400 طفل دون الثامنة عشرة يوميا إلى الحدود؛ ما يرفع العدد الإجمالي منذ بداية العام إلى 30 ألفا، وهو ضِعف الرقم المسجّل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، إلا أن إدارة بايدن ألقت باللوم -هي الأخرى- على ترامب فيما يتعلق بالفوضى على الحدود، إذ اتهمته بتفكيك أنظمة اللجوء، وسحب الأموال التي كانت مخصصة لتحسين الأوضاع في السلفادور وغواتيمالا وهندوراس.

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