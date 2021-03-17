صحيفة : اوربا تؤكد بأن فوائد استخدام لقاح أسترازينيكا تفوق المخاطر المحتملة

ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، أن السلطات الصحية والعلماء ألقوا بثقلهم وراء لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس ”كورونا“، لكن الحكومات الأوروبية المحاصرة، التي قررت إيقاف استخدامه، دافعت عن إجرائها الاحترازي.

وقالت الصحيفة إن ”الهيئة التنظيمية للأدوية في الاتحاد الأوروبي أفادت بأن فوائد استخدام لقاح أسترازينيكا تفوق المخاطر المحتملة، وذلك بعد تصريحات مماثلة من جانب منظمة الصحة العالمية، رغم بعض التقارير التي أشارت إلى إصابة بعض الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح بجلطات في الدم ووفاة العديد منهم“.

واضافت أن ”وكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي، تقوم بتقييم المعلومات حول اللقاح، وحالات الجلطة الدموية، ومن المقرر أن تُصدر تقريرا يتضمن نتائج البحث يوم الخميس“، لافتة إلى أن ”الساسة في العديد من الدول الأوروبية، التي تضررت كثيرا نتيجة جائحة كورونا، ونتائجها الاقتصادية الصادمة، والمشكلات الأخيرة التي لاحقت برامج التطعيم، قالوا إنهم يتحركون في هذا الملف من منطلق الحذر الشديد“.

ونقلت عن وزير الصحة الإيطالي روبرتو إسبيرانزا، قوله، ”تنتظر الحكومات رأي وكالة الأدوية الأوروبية، ونحن واثقون من ظهور نتائج تُطمئن المواطنين، وتسمح باستئناف استخدام اللقاح مجددا. هذه العملية يجب أن تعزز ثقتنا في لقاح أسترازينيكا، لكنّ آخرين يرون مخاطر حذر وتردد الساسة في مواقفهم إزاء اللقاح، الذي يُعتبر عنصرا حيويا في الجهود الأوروبية لإيقاف الوباء“.

كما نقلت الصحيفة عن إيمير كوكي، الرئيس التنفيذي لوكالة الأدوية الأوروبية قوله: إن الوكالة لا تزال مقتنعة تماما بفوائد اللقاح.. الثقة في سلامة وفاعلية اللقاحات التي وافقنا على استخدامها أمر أساس بالنسبة لنا، ونحن نشعر بالقلق من أنه ربما يكون هناك تأثير على الثقة في اللقاحات“.

وأردفت الصحيفة، ”أوقفت الدنمارك والنرويج وأيسلندا استخدام اللقاح الأسبوع الماضي، لكن الضغوط على الساسة تصاعدت بعد توصية من معهد باول إرليش الألماني بإيقاف توزيع اللقاح انتظارا للمزيد من التحقيقات“.

وحسب ”وول ستريت جورنال“، دافع كلاوس سيشوتيك مدير المعهد عن تلك التوصية، وقال إن خبراء اكتشفوا وجود 7 حالات يعاني أصحابها من تخثر الوريد الدماغي، وهي حالة خطيرة للمخ، وأن 3 من هؤلاء المرضى ماتوا، ما يبرر تعليق استخدام اللقاح، مشيرة إلى أن 6 من بين المرضى السبعة من النساء، بين العشرين والخمسين من العمر، في الوقت الذي تلقى فيه 1.6 مليون شخص لقاح أسترازينيكا في ألمانيا.