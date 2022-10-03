صحيفة : اوبك ستخفض إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل لدعم أسواق الطاقة

المستقلة/- أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن مشاركين في اجتماع “أوبك+” المقبل، بأن دول التحالف تدرس خفض إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميا لدعم أسواق الطاقة.

وتعقد دول مجموعة “أوبك+”، التي تضم دولا منتجة للنفط من منظمة “أوبك” وخارجها، اجتماعا في فيينا يوم الأربعاء القادم “للمرة الأولى منذ مارس 2020” منذ اندلاع وباء كوفيد-19.

ووفقا لبيان عن المجموعة يجتمع ممثلو الدول الـ13 الأعضاء في “أوبك” بقيادة السعودية، وحلفاؤهم العشرة بقيادة روسيا، وسط تسريبات أن دول المجموعة تدرس تخفيضات كبيرة في الإنتاج في مواجهة مخاوف من ركود في الاقتصاد العالمي.

وتتخوف الأسواق من أن ركود في الاقتصاد العالمي سيؤثر على الطلب العالمي على الذهب الأسود، الأمر الذي سيحدث اختلالا في أسواق الطاقة

 

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