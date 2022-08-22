صحيفة : انخفاض البن في البرازيل سيتسبب في ارتفاع حاد في أسعار البن

المستقلة /- ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية في تقرير لها، أن الانخفاض في إنتاجية البن في البرازيل يمكن أن يتسبب في ارتفاع حاد في أسعار البن حول العالم.

يرتبط حصاد البن في البرازيل تقليديا بدورة مدتها سنتان، حيث يحصد المزارعون كميات كبيرة من “أرابيكا” في السنوات الزوجية. وفي العام 2021 عانت مزارع البن في البرازيل من الجفاف ومن الصقيع، مما حرمها من الآمال في حصاد غني.

وبسبب التوقعات السلبية بدأت العقود الآجلة للقهوة في عام 2021 في الصعود وتحطيم الأرقام القياسية التي تم تسجيلها على مدى 10 سنوات.

وارتفعت العقود الآجلة للقهوة (البن) في عام 2021 وأوائل هذا العام، لتصل إلى أعلى مستوى في 10 سنوات تقريبا، عند 2.58 دولار للرطل في فبراير 2022، ثم تراجعت إلى حوالي 2.23 دولار للرطل، لكنها ظلت مرتفعة مقارنة بالسنوات الأخيرة.

من جهتها تستبعد وكالة “فيتش” أن الأسعار سترتفع أكثر، لكنها تشير إلى أن انخفاض الصادرات البرازيلية، إلى جانب نقص مخزون المستودعات، سيبقي الأسعار في حالة زيادة.

وزادت وكالة “فيتش” مؤخرا توقعاتها لسعر بن أرابيكا إلى 2.15 دولار للرطل لبقية هذا العام، وهو مستوى أقل قليلا من المستويات الأخيرة.

 

اقرأ المزيد
اخبار العراق

الاطار : حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة بحاجة إلى تشكيل حكومة جديدة

اخر الاخبار

العراق يحتل المرتبة 62 عالميا من حيث متوسط صافي الراتب الشهري

اخر الاخبار

ايران تكشف عن آخر التطورات في المفاوضات النووية غير المباشرة مع امريكا

اخبار السعودية

ايران تؤكد.. الحوار مع السعودية لا علاقة له بالمفاوضات النووية بفيينا

اخبار العراق

النزاهة تؤكد.. ضبط تلاعب واختلاس في أحد المصارف الحكومية

اخر الاخبار

بالتعاون مع برنامج الاغذية.. العمل تنتهي من إعداد ستراتيجية السجل الموحد

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الاطار : حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة بحاجة إلى تشكيل حكومة جديدة

اخر الاخبار

ايران تكشف عن آخر التطورات في المفاوضات النووية غير المباشرة مع امريكا

اخر الاخبار

صحيفة : انخفاض البن في البرازيل سيتسبب في ارتفاع حاد في أسعار البن

اخبار العراق

النزاهة تؤكد.. ضبط تلاعب واختلاس في أحد المصارف الحكومية

اخر الاخبار

بالتعاون مع برنامج الاغذية.. العمل تنتهي من إعداد ستراتيجية السجل الموحد

اخبار العراق

طقس العراق : أجواء صيفية مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة

اخبار العراق

المالية النيابية : قانون الأمن الغذائي بحاجة إلى حسابات ختامية

اخبار العراق

المالية النيابية : قانون الأمن الغذائي بحاجة إلى حسابات ختامية

اخر الاخبار

صحيفة : عددا من المعارضين يؤيدون منع دخول الروس الى المانيا

اخبار العراق

التربية تبدأ اختبارات المفاضلة بين الطلبة المتقدمين إلى مدارس المتميزين

اخر الاخبار

آبل تستعد للكشف عن أحدث أجهزتها الذكية واهمها هواتف iPhone 14

اخر الاخبار

خبير : سياسة بايدن الأحادية وتجاهل الرأي المهني يشكلان خطرا على أمريكا

اخر الاخبار

دراسة : الأعراض العصبية والنفسية بعد الإصابة بـ COVID-19 لا ترتبط بالخلل الكمي

اخبار السعودية

ارقام كبيرة.. تعرف على أكبر 10 ملاك أفراد في سوق الأسهم السعودية

اخر الاخبار

مجلة : امريكا تعهد بتقديم 25.2 مليار دولار كمساعدة عسكرية لأوكرانيا

اخر الاخبار

كوريا الجنوبية وامريكا تجريان أكبر مناورة عسكرية منذ العام 2018

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط وسط مخاوف من زيادة اسعار الفائدة الامريكية