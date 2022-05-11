صحيفة : امريكا ستبدأ تسليم دفعة ثانية من طائرات الهليكوبتر روسية إلى أوكرانيا

المستقلة/- أعلن مسؤول رفيع في البنتاغون أن الولايات المتحدة ستبدأ يوم الثلاثاء تسليم دفعة ثانية من طائرات الهليكوبتر روسية الصنع من طراز “مي – 17” إلى أوكرانيا.

وقال المسؤول في إفادة صحفية: “من بين هذه الطائرات الإضافية الـ11 من طراز مي -17.. الأولى ستتوجه اليوم”.

وشملت الدفعة الأولى خمس طائرات هليكوبتر من هذا النوع. والحديث من المفترض أن يدور حول المروحيات التي كانت اشترتها الولايات المتحدة في وقت مضى من روسيا للجيش الأفغاني.

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