صحيفة : المسيحيين في العراق ينتظرون معجزة من زيارة بابا الفاتيكان

المستقلة /- قالت صحيفة ”التايمز“ البريطانية إن المسيحيين في العراق ينتظرون معجزة من زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس إلى العراق يوم الجمعة المقبل.

وأضاف التقرير: ”في ظل التحذيرات بأن الزيارة البابوية هي الفرصة الأخيرة لإنقاذهم، فإن الجالية المسيحية الآخذة في الانكماش تعمل على قدم وساق استعداداً لزيارة البابا، على أمل أن يستطيع إنهاء الاضطهاد الذي يعانون منه“.

ومضى التقرير بالقول: ”بعد أن كان عددهم مليون مسيحي في العراق عام 2003، فإن ما يقرب من 250 ألفا فقط هم الباقون الآن، بعد فرار الكثير منهم من إرهابيي تنظيم داعش الإرهابي في الفترة من عام 2014 إلى 2017، حيث هاجروا بحثاً عن فرص جديدة للحياة في أستراليا وكندا والولايات المتحدة. ومنذ سقوط داعش، فإن المسيحيين يعانون تحت قبضة الفصائل الشيعية الموالية لإيران“.

وتابع التقرير: ”خلال زيارته التي تستمر 4 أيام، وهي الزيارة الباباوية الأولى إلى العراق، فإن فرانسيس، البالغ من العمر 84 عاماً، سوف يتوسط نيابة عن المسيحيين خلال لقائه مع زعماء العراق المسلمين، وسوف يطالب المسيحيين أيضاً بأن يظلوا مؤمنين بالعراق“.

ونقل التقرير عن الأب بينديكت كيلي، القس البريطاني الذي سبق له العمل في العراق، قوله ”هذه آخر فرصة لإيقاف موجة هجرة الشباب المسيحيين من العراق“.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

مجلس النواب الليبي يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات العامة فى الموعد المحدد

اخر الاخبار

الحلبوسي يستقبل السفير الأميركي ماثيو تولر

اخر الاخبار

ضغوط من قبل البارزاني على عائلة الطالباني لاطلاق سراح المتهمين بمحاولة اغتيال غالب محمد

اخر الاخبار

الصحة تؤكد انها اوصت اللجنة العليا بفرض حظر شامل ولمدة 10 ايام

اخبار مصر

تجديد تعيين أبو الغيط  أمينا عام للجامعة العربية لفترة جديدة

اخر الاخبار

اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب قبل انطلاق الدورة 155 لمجلس الجامعة العربية

اخبار السعودية

مشروع الهيدروجين ..ارامكو السعودية توقع صفقة مليارية مع هيونداي

اخبار السعودية

مشروع الهيدروجين ..ارامكو السعودية توقع صفقة مليارية مع هيونداي

اخر الاخبار

أبو الغيط يبحث مع مريم الصادق المهدي الدعم العربي لعملية الانتقال في السودان

اخر الاخبار

كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يستضيف إشبيلية في مباراة حاسمة

اخر الاخبار

إثيوبيا  ترد على بيان مصر والسودان بشأن سد النهضة

اخر الاخبار

فيديو.. تامر عاشور يتصدر التريند بـ”بقول عادي”

اخبار مصر

مصر تنفى إطلاق رابط إلكتروني لنتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

اخر الاخبار

تعرف على أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الاربعاء

اخر الاخبار

سامسونغ تتطلق هاتفها الذكي Galaxy A32 في الهند

اخر الاخبار

مسؤولة بريطانية : زيادة طبقات الكمامة تزيد من فاعليتها وتمنع الاصابة بكورونا

اخر الاخبار

باحثون : تناول حصتين من الفاكهة و3 من الخضراوات للحصول على حياة أطول