صحيفة : القوات التركية تعتزم التقدم بعمق 50-60 كم داخل أراضي العراق

المستقلة /- ذكرت صحيفة “ستار” التركية اليوم الثلاثاء أن القوات التركية تعتزم التقدم بعمق 50-60 كم داخل أراضي العراق في إطار عمليتها “قفل المخلب” ضد حزب العمال الكردستاني.

وقالت الصحيفة إنه بعد الانتهاء من المهام الرئيسية للعملية، لا يخطط الجيش التركي لمغادرة شمال العراق بشكل كامل، بل يعتزم نشر قواعد مؤقتة للسيطرة على المنطقة ولن ينسحب من الأراضي العراقية قبل “زوال التهديدات نهائيا”.

بدورها، أشارت صحيفة “الصباح” إلى أن عدد مقاتلي “العمال الكردستاني” في منطقة قنديل كان نحو 3 آلاف فرد قبل بدء العملية التركية، حسب بيانات الجيش التركي.

وذكرت “ستار” أن قيادة كردستان العراق تساعد تركيا وتمنع مرور عناصر “العمال الكردستاني” إلى الإقليم.

وأمس صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بأنه تم “تحييد 56 إرهابيا خلال العملية الخاصة في شمال العراق” حتى الآن، معلنا عن انتهاء المرحلة الأولى من عملية “قفل المخلب”.

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