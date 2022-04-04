صحيفة الروسية : مصانع مجموعة فولكس فاغن في روسيا قد تستأنف العمل

المستقلة /-ذكرت صحيفة “فيدوموستي” الروسية أن مصانع مجموعة “فولكس فاغن روس” في مدينتي كالوغا ونيجني نوفغورود الروسيتين قد تستأنف العمل في صيف هذا العام.

وكتبت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة على خطط الشركة أن “مصانع مجموعة فولكس فاغن روس في كالوغا ونيجني نوفغورود قد تستأنف العمل في يونيو ويوليو 2022”.

يشار إلى أنه تم إيقاف الإنتاج في 3 مارس على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على إثرها ضد روسيا، ومشاكل في توريد المكونات.

وكانت مجموعة فولكس فاغن روس قد أعلنت رسميا عن توقف مؤقت للإنتاج حتى 12 مايو، حسبما كتبت الصحيفة.

ومع ذلك، وفقا لمصدر الصحيفة، فإنه سيستمر حتى يوليو وذلك لأن توريد بعض المكونات متعثر على الحدود مع بولندا. ونظرا لأن العبور عبر الأراضي الأوكرانية أمر مستحيل، وبولندا لا تسمح بمرور البضائع، يتم النظر في مسألة تسليم المكونات إلى اسطنبول وعبر جورجيا إلى روسيا.

وبحسب مصدر الصحيفة، تأمل إدارة الشركة أن يتم حل هذه القضية بحلول منتصف شهر مايو المقبل.

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