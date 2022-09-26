صحيفة : الحزب الديمقراطي يرفض ترشيح بايدن لولاية ثانية

المستقلة/- يرفض أكثر من نصف أنصار الحزب الديمقراطي الأمريكي الترشيح المحتمل للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2024.

وتدل نتائج الاستطلاع الذي نشر يوم الأحد والذي أجرته بشكل مشترك قناة ABC وصحيفة “واشنطن بوست”، على أنه يرفض هذا الترشيح المحتمل 56٪ من الديمقراطيين.

وعند سؤالهم “هل تريد أن يرشح الحزب الديمقراطي بايدن لفترة رئاسية ثانية في عام 2024″، أجاب 35٪ بنعم، وقال 9٪ إنه يصعب عليهم الرد، وأكد 56٪ أنهم يفضلون أن يتم ترشيح أحد آخر.

أما آراء أنصار الحزب الجمهوري بخصوص ترشيح دونالد ترامب لخوض هذه الانتخابات، فقد توزعت على النحو التالي: 47٪ يؤيدون ترشيحه من قبل الحزب، 46٪ – ضد ذلك، و 7٪ – يصعب عليهم الرد.

وشارك في الاستطلاع حوالي ألف مواطن أمريكي، وتم إجراؤه في الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر.

في 19 سبتمبر، في مقابلة مع شبكة CBS، قال بايدن إنه ينوي المشاركة في الانتخابات الرئاسية في عام 2024، لكن من السابق لأوانه اتخاذ “قرار حازم” نهائي بشأن هذه المسألة.

في أوائل سبتمبر، أعلن جاريد كوشنر صهر الرئيس السابق، أن ترامب قد يشارك في السباق على الرئاسة.

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