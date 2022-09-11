صحيفة : البنك المركزي يبيع اكثر من مليار و150 مليون دولار خلال اسبوع

المستقلة /- بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار الأميركي خــلال لأسبوع الماضي أكثر من ملياردولار.

وبحسب الصحيفة الرسمية، تابعته المستقلة، فقد بــاع المـركـزي خـلال الاسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد وابتداء من يوم الأحد ولغاية الخميس مقدار 1مليار و 150 مليوناً و204 آلاف و624 دولاراً بمعدل يومي بلغ 230مليوناً و40 ألفاً و924 دولاراً،منخفضاً بمقدار 5.7 % عنالاسبوع الذي سبقه.

وكانت أعلى مبيعات للدولارخــلال الأسـبـوع المـاضـي ليوم الـخـمـيـس حـيـث بـلـغـت فيها المبيعات 240 مليوناً و58 ألفاًو250 دولاراً، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاثنين التي بلغتفيها المبيعات 201 مليون و113ألفاً و441 دولارا.

ومعظم هـذه المبيعات ذهبتعـلـى شـكـل حـــوالات للخارج لتمويل الـتـجـارة الخارجية،فيما بـلـغ سـعـر بـيـع الـــدولار المـحـول لحسابات المـصـارففي الخارج، إضافة إلى البيع الـنـقـدي 1460 ديــنــاراً لكلدولار.

 

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