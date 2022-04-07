صحيفة البريطانية : إنفانتينو يرغب في تنظيم كأس العالم كل 3 سنوات

المستقلة /- ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم مصمم على تغيير نظام نهائيات كأس العالم الحالي عبر إقامتها كل 4 سنوات ويرغب في تنظيمها مرة كل 3 سنوات بعد فشل مشروعه السابق بتنظيم البطولة كل سنتين.

ووافق مؤتمر أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم سابقا بأغلبية كبيرة على دراسة تنظيم كأس العالم كل سنتين، لكن معارضة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاد أمريكا الجنوبية أفشلا المشروع.

وأكدت الصحيفة أن جياني إنفانتينو يرغب في تقديم مشروع جديد للبطولات القارية والعالمية تسمح بإقامة كأس العالم كل 3 سنوات.

وحسب المشروع تخصص السنة الأولى لتنظيم نهائيات كأس العالم للأندية الموسعة بمشاركة 24 ناديا من كل القارات، وفي السنة الثانية تخصص للبطولات القارية كنهائيات أمم أوروبا وكوبا أمريكا ونهائيات القارات الأخرى، وفي السنة الثالثة تخصص لنهائيات كأس العالم.

وكان إنفانتينو أصر خلال المؤتمر الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم المنظم في الدوحة القطرية على هامش قرعة نهائيات كأس العالم قطر 2022 على ضرورة تغيير نظام كأس العالم الحالي وقال ”من المهم أن نقوم بشيء ما، إما أن يكون كأس العالم كل سنتين وإما كل 3 سنوات ”.

وسيكون المشروع الجديد مدار حرب وصراع قوي بين رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاد أمريكا الجنوبية اللذين يرفضان أي تغيير على النظام الحالي لنهائيات كأس العالم.

ويرغب إنفانتينو في قبول مشروعه عبر الحوار والتوافق رغم كونه يعرف مسبقا قدرته على الحصول على أغلبية من مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم وقال “ كان بإمكاننا التصويت على المقترح والحصول على الأغلبية ”.

ويعارض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاد أمريكا الجنوبية مشروع تغيير نظام نهائيات كأس العالم خوفا على بطولاتهم القارية وتراجع قيمتها أمام نهائيات كأس العالم، كما تعارض رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة الأندية الأوروبية المشروع بقوة.

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