صحيفة : الأنباء التي ربطت ملياردير روسي بشراء نادي فالنسيا “غير صحيحة”

المستقلة /- نفت شركة “Millhouse” الاستثمارية، التي تدير أصول رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، اهتمام الأخير بشراء نادي فالنسيا المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وذكرت الخدمة الصحفية لـ”Millhouse”، أن الأنباء التي ربطت الملياردير الروسي بشراء نادي فالنسيا “غير صحيحة”.

وكانت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، نقلت في وقت سابق عن نائب رئيس نادي فالنسيا السابق، رجل الأعمال الإسباني، ميغيل زوريو، قوله إن أبراموفيتش سيحاول شراء فالنسيا بعد بيع تشيلسي الإنجليزي.

وكانت الحكومة البريطانية، جمدت في مارس الماضي، أصول مالك تشيلسي، أبراموفيتش، بزعم قربه من دائرة الرئيس فلاديمير بوتين، وتم طرح النادي اللندني للبيع مقابل 4 مليارات دولار.

ومن المرجح ألا يحصل أبراموفيتش على أي أموال من عملية بيع تشيلسي، بسبب عقوبة حكومة المملكة المتحدة.

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