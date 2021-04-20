صحيفة : اسرائيل تشعر بالقلق الشديد من سعي واشنطن للوصول إلى صفقة مع ايران بأي ثمن

أفادت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ بأن إسرائيل ترى أن إيران تتفوق على الولايات المتحدة في ملف المفاوضات الجارية حالياً في فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني ، مؤكدة ان اسرائيل تشعر بالقلق الشديد من سعي واشنطن للوصول إلى صفقة مع ايران بأي ثمن .

وجاء في تحليل إخباري نشرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن ”المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر اجتمع لأول مرة منذ شهرين الاثنين لمناقشة التهديد الإيراني، في الوقت الذي تتجه فيه الولايات المتحدة وإيران نحو إحياء الاتفاق النووي الموقع 2015، والذي تعارضه إسرائيل بشدة، وانسحب منه ترامب قبل 3 سنوات“.

وأضافت أنه ”لم يصدر أي بيان رسمي عن اجتماع المجلس الأمني المصغر، ولا حتى بيان مقتضب كما هو الحال في بعض الأحيان. لذا فإن ما استخلصه الجمهور من ذلك الاجتماع جاء بالدرجة الأولى من مصدر حضر اللقاء، وصرح لوسائل إعلام مختلفة أن الوزراء يشعرون بالقلق الشديد إزاء سعي واشنطن للوصول إلى صفقة إيرانية بأي ثمن. والإيرانيون يعرفون ذلك“.

ونقلت عن المسؤول قوله إن ”هذا ليس وضعاً يريد الأمريكيون من خلاله الثبات على مواقفهم، إنهم يقدّمون أكثر مما يطلبه الإيرانيون، ويتمثل هدفهم في الوصول إلى الاتفاق أياً كانت التكلفة. ويدرك الإيرانيون أن الاتفاق سوف يتم توقيعه، أياً كان الأمر، بالتالي فإنهم يبذلون قصارى جهدهم كي يحققوا أكبر قدر ممكن من المكاسب. يسمع الأمريكيون مخاوفنا، لكن السؤال حول ما إذا كانوا ينصتون بالفعل، وليس من الواضح ما إذا كانت إسرائيل تتجه نحو التصعيد مع إيران“.

وأنهت الصحيفة تقريرها قائلة إن ”تلك التصريحات لا تستهدف في الأصل توجيه رسالة استياء إلى الولايات المتحدة في ما يتعلق بنهجها مع إيران، خاصة مع وجود قنوات اتصال مباشرة بين إسرائيل وواشنطن في هذا الصدد، لكن الرسالة تستهدف الرأي العام الإسرائيلي من جهة، ولأغراض سياسية من جهة أخرى، حيث يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يوضح للإسرائيليين أنه عندما يتعلق الأمر بإيران، فإنه سيكون مستعداً وقادراً على الوقوف مجدداً في وجه الإدارة الأمريكية“.