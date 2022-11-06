صحيفة : ادارة بايدن طلبت من كييف إبداء انفتاح في موضوع الحوار مع روسيا

المستقلة /- قالت صحيفة Washington Post، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت عبر قنوات خاصة من سلطات كييف إبداء انفتاح في موضوع الحوار مع روسيا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على الوضع، أن الجانب الأمريكي لا يضع نصب عينيه مهمة دفع أوكرانيا إلى طاولة المفاوضات، بل يهدف طلبه إلى ضمان استمرار حصول كييف على الدعم من الدول الأخرى التي تصطدم بخشية الناخبين فيها من استمرار النزاع لسنوات طويلة.

وأضافت الصحيفة: “تحث إدارة بايدن بشكل غير رسمي القادة الأوكرانيين على إظهار الانفتاح في موضوع المفاوضات مع روسيا وإعادة النظر في رفضهم العلني للمشاركة في مفاوضات السلام ما دام الرئيس فلاديمير بوتين في السلطة”.

ويشار إلى أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي كان قد وقع على مرسوم حول تنفيذ قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الوطني الأوكراني بشأن استحالة إجراء مفاوضات مع فلاديمير بوتين.

أواخر أكتوبر، شدد الرئيس بوتين على أن روسيا قالت عدة مرات إنها مستعدة للمفاوضات مع أوكرانيا، لكن نظام كييف قرر عدم مواصلة هذه المفاوضات.

 

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