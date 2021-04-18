صحيفة : اجراء مباحثات مباشرة بين السعودية وايران بوساطة عراقية

المستقلة /- كشفت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، اليوم الأحد، أن مسؤولين سعوديين وإيرانيين كباراً أجروا محادثات مباشرة، في محاولة لإصلاح العلاقات، وذلك بعد خمس سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية، وفقاً لثلاثة مسؤولين اطلعوا على المناقشات.

وبحسب المسؤولين، الذين لم تكشف “فاينانشال تايمز” عن هويتهم، فقد جرت المفاوضات بوساطة العراق هذا الشهر، وهي الأولى بين البلدين منذ عام 2016، وتأتي في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إحياء الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى العالمية في عام 2015 وتهدئة التوتر الإقليمي.

لكن الصحيفة البريطانية قالت إن مسؤولاً سعودياً رفيع المستوى نفى وجود أي محادثات بين بلاده وإيران.

غير أن “فايننشال تايمز” عادت ونقلت عن مسؤول عراقي وصفته بـ”الكبير”، بالإضافة إلى دبلوماسي أجنبي، تأكيدهما إجراء المحادثات المباشرة بين إيران والسعودية.

Saudi and Iranian officials hold talks to patch up relations https://t.co/XVDFhOxiOZ — Financial Times (@FT) April 18, 2021

ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين تأكيده أن الجولة الأولى من المحادثات السعودية الإيرانية جرت في بغداد في التاسع من إبريل/نيسان الجاري، وتضمنت مباحثات بشأن هجمات الحوثيين على المملكة، وكانت إيجابية.

وكشف المسؤول أن الوفد السعودي كان بقيادة رئيس المخابرات، خالد بن علي الحميدان، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه كان من المقرر عقد جولة أخرى من المحادثات الأسبوع المقبل.

ويرى المسؤول إياه أن “المحادثات تتحرك بوتيرة سريعة، لأن المحادثات الأميركية، المتعلقة بالاتفاق النووي، تتحرك بسرعة أيضاً، فضلاً عن تكثيف الحوثيين في اليمن هجماتهم باتجاه المملكة”.

وبحسب الصحيفة، فإن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي أجرى محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض الشهر الماضي، هو من يسهل عملية المباحثات.

ووفقاً للمسؤول العراقي، سهّلت بغداد أيضاً “قنوات اتصال” بين إيران ومصر وإيران والأردن.

وقال المسؤول إنّ “رئيس الوزراء العراقي حريص جداً على أن يؤدي شخصياً دوراً في تحويل العراق إلى جسر بين هذه القوى المعادية في المنطقة”.

وتدهورت العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران في يناير/كانون الثاني 2016 بعد اقتحام سفارة المملكة في طهران.

وتتعرض السعودية لهجمات مستمرة من جماعة الحوثيين في اليمن، وفي سبتمبر/ أيلول 2019 تعرضت لهجوم على أرامكو، ما أدى إلى توقف نصف إنتاج المملكة من النفط الخام مؤقتاً.

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم، لكن المسؤولين الأميركيين والسعوديين ألقوا باللوم على إيران.