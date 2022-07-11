صحفي يفجر مفاجأة حول انضمام رونالدو وميسي لفريق واحد

المستقلة /- عادت شائعة انضمام كريستيانو رونالدو الى صفوف فريق باريس سان جرمان الفرنسي، للظهور بقوة بعد تصريح مهم من الصحفي البرتغالي بيدرو ألميدا.

ونقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن ألميدا قوله، إن المستشار الرياضي الجديد لسان جرمان، لويس كامبوس، تواصل مع وكيل رونالدو خورخي مينديز، لمناقشة إمكانية ضم رونالدو لصفوف النادي الباريسي، وأشار ان هناك مؤشرات على قرب رحيل رونالدو عن اليونايتد، حيث ان اسمه لم يدرج في القائمة النهائية للشياطين الحمر الذين سيواجهون ليفربول ضمن مباراة ودية.

وذكرت التقارير، خلال الأسبوع الماضي، أن رونالدو أبلغ إدارة فريقه برغبته في المغادرة هذا الصيف، وهو الأمر الذي رفضه اليونايتد في البداية، لاسيما وأن عقده ما يزال ساريا، لكن يبدو أن مسؤولي النادي الإنجليزي رضخوا في النهاية للأمر الواقع، ووافقوا على رحيل الدون.

وسيبحث رونالدو عن فريق جديد بعد أن عانى من موسم كارثي بلا ألقاب مع مانشستر يونايتد، حيث احتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يعني عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.