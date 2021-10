صحفي يؤكد.. ادارة برشلونة ترغب بالتعاقد مع تشافي هيرنانديز بدلا لكومان

المستقلة/- بدأ نادي برشلونة اتصالاته للتعاقد مع مدرب جديد خلفا للهولندي رونالد كومان المقال من منصبه.

وأقال برشلونة كومان، أمس الأربعاء، عقب خسارة الفريق بهدف دون رد أمام رايو فايكانو، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

ووفقا للصحفي الرياضي الشهير المختص في انتقالات لاعبي ومدربي كرة القدم، الإيطالي فابريسيو رومانو، فإن برشلونة يعتزم تعيين أسطورته والمدرب الحالي لنادي السد القطري، تشافي هيرنانديز، بدلا لكومان.

Barcelona board started contacts with Xavi weeks ago. Talks will continue today to check the situation with Al-Sadd and resolve issues. Announcement not imminent yet – process just started 🔵🔴 #FCB

Xavi wants Barça job.

Sergi Barjuan option if FCB will need an ‘interim’ coach. pic.twitter.com/AMT0O4uc2g

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 28, 2021