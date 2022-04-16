صحفيو العراق يجددون الثقة بمجلس نقابتهم لدورة جديدة

المستقلة/- أظهرت نتائج انتخابات نقابة الصحفيين العراقيين، التي أعلنت اليوم السبت عن فوز نقيب الصحفيين العراقيين، مؤيد اللامي بأغلبية أصوات الناخبين، وبفارق كبير جدا عن منافسيه.

وكانت النقابة قد شهدت يوم امس اجراء الانتخابات بمشاركة الهيئة العامة واشراف من مجلس القضاء العراقي وحضور رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، وأعضاء اتحاد الصحفيين العرب.

واسفرت الانتخابات عن التجديد لاغلب أعضاء مجلس النقابة السابقة مع تغيير طفيف جدا.

وفاز بمنصب نقيب الصحفيين مؤيد اللامي الذي حصل على ( 1184 ) صوت بعد إن تنافس على منصب النقيب أربعة صحفيين، فيما كان الفائز بمنصب نائب النقيب كل من خالد جاسم محمد الذي حصل على (740 ) صوت ومحمد حنون كريم الذي حصل على (664 ) صوت،

وفاز بعضوية مجلس النقابة حسن العبودي ( 783 ) صوت، وجبار طـــراد الشمري ( 632 ) صوت، وبان القبطان ( 517 ) صوت، وسعد محسن ( 509 ) صوت، وصادق فرج ( 506 ) صوت، وناظم الربيعي (490 ) صوت.

وجميع الفائزين هم أعضاء مجلس النقابة السابق عدا صادق فرج .

كما تمخضت الانتخابات عن تشكيل لجنة المراقبة مـــن هادي جلو مرعي ( 678 ) صوت، وكاظم تكليف ( 619 ) صوت، وهبة حسين قاسم ( 421 ) صوت .

وفاز بعضوية لجنة الانضباط فراس الحمداني ( 633 ) صوت، ورعد المشهداني ( 437 ) صوت، وكريم كلش ( 309 ) صوت.