صحفيون إسرائيليون انتحلوا صفة وسيلة إعلام فرنسية وأجروا مقابلة مع وزير الخارجية العراقي

المستقلة/- كشف مصدر عراقي مطلع، اليوم الاثنين، عن انتحال صحفيين إسرائيليين صفة وسيلة إعلام فرنسية لإجراء مقابلة مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

وقال المصدر لـRT، إن “المقابلة التي بثتها قناة 24 الإسرائيلية مع وزير الخارجية العراقي، لم تكن معها، وإنما كانت مع قناة أخرى بناء على طلب صحفيين حملوا اسم مؤسسة ليست إسرائيلية”.

وأضاف، أن “الصحفيين الذين أجروا المقابلة مع حسين، قدموا أنفسهم على أنهم يعملون في قناة فرانس 24 الفرنسية، لكن اتضح فيما بعد أنهم يعملون في قناة إسرائيلية”.

وأشار المصدر، إلى أن “موقف العراق ووزير الخارجية من التطبيع مع إسرائيل، واضح جدا، وهو الرفض، ولو كان يعلم بأن هذه المقابلة ستبث في قناة إسرائيلية، لرفض ذلك”.

وأثار ظهور وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على قناة 24 الإسرائيلية، جدلا واسعا في العراق.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

دراسة تكشف خطرا متزايدا لـ”كوفيد-19″ على ولادة طفل ميت

اخبار العراق

صحفيون إسرائيليون انتحلوا صفة وسيلة إعلام فرنسية وأجروا مقابلة مع وزير الخارجية العراقي

اخبار العراق

حسين عرب : مستعدون للانفتاح على القوى السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة

اخبار العراق

الدفاعي : العملية الانتخابية أصابها الخلل وستؤدي إلى برلمان مشوه

اخبار العراق

النهج الوطني : لا يمكن حل ازمة الانتخابات الا بإعادة العد والفرز اليدوي الشامل

اخبار العراق

العدل : سيتم اطلاق برنامج التحول الالـكـتـرونـي فـي دائــرة التسجيل العقاري

اخر الاخبار

ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد و المحافظات .. اليوم الاثنين

اخر الاخبار

ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد و المحافظات .. اليوم الاثنين

اخبار العراق

الشمري : تغيير نتائج الانتخابات ينسف عمل المفوضية ويهز الثقة بها وبالعملية الانتخابية

اخبار العراق

نائب سابق : عبد الغني الاسدي ذهب ضحية لاعتقال صباح الكناني

اخبار العراق

طقس العراق : تأثر عدد من مناطق البلاد بموجة أمطار مختلفة الشدة

اخر الاخبار

بسبب فائض المعروض.. انخفاض النفط إلى أدنى مستوياته في 7 أسابيع

اخبار العراق

التخطيط : توقف ما نسبته 31% من المعامل التابعة لوزارة الصناعة

اخر الاخبار

مركز : نعمل على تصميم لقاح مضاد لكوفيد-19 يستمر مفعوله لمدة 5-10 سنوات

اخر الاخبار

الليرة التركية تعاود ارتفاعها لتسجل أقل من 11.2 مقابل الدولار اليوم الاثنين

اخبار العراق

الاطار التنسيقي : نضع كامل ثقتنا بالهيئة القضائية وما يصدر عنها من قرارات تخص نتائج الاقتراع

اخبار العراق

درجال : ملعب الزوراء سيكون اضافة مهمة لـ بغداد والبنية التحتية الرياضية