صحفيات العراق يستنكرن محاولة اغتيال الصحفية حميدة السعدي

المستقلة/- استنكر تجمع صحفيات العراق ما تعرضت له الصحفية الدكتورة حميدة مكي السعدي من محاولة اغتيال فاشلة مساء يوم الجمعة 27 اب في محافظة ذي قار.

ونقل التجمع عن السعدي قولها ان سيارتها الشخصية تعرضت الى انفجار عبوة صوتيه كانت مزروعة تحت مقعد السائق مما اسفر عن اضرار مادية دون وقوع خسائر بشريه.

وأشارت السعدي الى انها تعرضت الى تهديدات منذ مدة من الزمن بسبب منشوراتها عبر صفحتها الشخصية تنتقد بها واقع البلد.

واوضحت ان نقابة الصحفيين لم تتخذ اي اجراء تجاه هذه التهديدات التي تتعرض لها منا قد يضطرها الى ترك المحافظة حفاظا على سلامتها.

واستنكر تجمع صحفيات العراق ما وصفه بـ”محاولة تكميم الافواه” التي تتعرض لها الناشطات والصحفيات على حد سواء.

مؤكدا ضرورة اتخاذ الحكومة اجراءات امنية لمعرفة من يقف وراء مثل هذه الانتهاكات.

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