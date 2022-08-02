صحة ميسان تواصل حملات تلقيح الأطفال دون الخامسة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان الثلاثاء عن استمرارها بتلقيح الأطفال المتسربين من جدول اللقاحات

وقال مدير إعلام الصحة محمد الكناني لـ(المستقلة) ان الحملة شملت من هم دون سن الخامسة بهدف تحصينهم من الامراض الانتقالية ورفع مناعتهم الجسدية.

وأشار الى ان حملة التلقيح خصصت للأطفال الذين لم يكملوا جدول اللقاحات حسبب قاعدة بيانات الدائرة

واكد الكناني ان الحملة ستستمر لتشمل كافة المناطق والرقعة الجغرافية التابعة للقطاع الصحي الاول في المحافظة.