صحة ميسان  تهيء مركز لخزن  لقاح الكورونا

المستقلة /-علي قاسم الكعبي/.. اعلنت مديرية صحة ميسان، الأربعاء، عن تهيئتها لمركز خزن لقاح كورونا في مستشفى الصدر التعليمي وسط العمارة.

وقال مدير عام صحة ميسان الدكتور علي محمود العلاق عند تفقده المركز “سيتم إنجاز المشروع خلال الأيام القليلة القادمة”، مشيرا إلى تجهيزه بكافة المستلزمات والبرادات الخاصة بالقاح ليقدم خدماته للمواطنين.

و اكد العلاق ان اللقاح سيصل نهاية هذا الشهر الى المحافظة، لافتأ الى انه بحث مع رئيس اللجنة العلمية لعلاج المصابين بفيروس الكورونا الدكتور حيدر سعدون توفير كافة الاستعدادات لاستقبال اللقاح وخطة التوزيع.

الى ذلك اعلنت المديرية عن رقود 15مصابا في مركز كوفيد 19، وانها سجلت اليوم64 اصابة جديدة.