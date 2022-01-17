صحة ميسان تنفي تسجيل اي اصابة بالمتحور الجديد لكورونا

مدير عام صحة ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..نفت دائرة صحة ميسان، الاثنين، تسجيلها اي إصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا في المحافظة.

وقال مدير عام الصحة الدكتور علي العلاق ان مديريتنا والحمد لله لم تسجل حتى اليوم اي اصابة بالمتحور الجديد لكورونا نافيا ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام المحلية .

اوضح أن جميع الفحوصات الموجبة لديها تشير الى اصابتهم بالفيروس القديم دلتا، مبيناً بأن مركز كوفيد 19 في المحافظة يرسل 10% من الفحوصات الموجبة بفيروس كورونا الى المختبرات المركزية في بغداد ولم تؤشر إصابة بالمتحور الجديد .

وأكد العلاق ان جميع تلك الإصابات هي بالفيروس المتحور نوع دلتا لغاية هذه اللحظة.

واضاف ان هذا لا يعني التهاون مع الموجة الرابعة من الوباء التي تشهدها البلاد وعلى المواطنين الذهاب للتطعيم ك اجراء طبي للحد من انتشار هذا الفيروس.

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