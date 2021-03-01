صحة ميسان تناقش خطة توزيع لقاح كورونا

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..ناقش مدير صحة ميسان علي العلاق، الاثنين، في اجتماع مع اللجنة المركزية بلقاح كوفيد/19 خطة توزيع لقاح فيروس الكورونا في المحافظة .

وقال العلاق” تمت مناقشة الخطة مع اللجنة المركزية الخاصة بلقاح كوفيد١٩ واستعدادات المنافذ التلقيحية المخصصة في المحافظة”، مشيرا الى ان التلقيح سيكون بلقاح كوفيد 19( شركة سينوفارم )

واكد العلاق استعداد المذاخر الرئيسة في المحافظة لاستلام وتخزين وتجهيز اللقاح للمنافذ التلقيحية المخصصة للتلقيح في حال وصوله .