صحة ميسان تكمل تعيين 762 من عقود قرار 315 على الملاك الدائم

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..كشفت دائرة صحة ميسان عن قيامها باتخاذ الاجراءت كافة لتثبيت العقود في دائرتها. وقال مدير اعلام الصحة محمد الكناني لـ(المستقلة) “ان  قسم الامور الادارية والقانونية في صحة ميسان اعلنت عن قيامها  بتثبيت 762 من عقود قرار 315 على الملاك الدائم ممن لديهم خدمة سنتين فأكثر”.

واضاف ان العقود ثبتت  ضمن مفردات ملاك صحة ميسان حسب جدول العناوين والدرجات الوظيفية، مبينا بانه  تم البدء باكمال اجراءات التعيين التي تبدا من ملء استمارات التعيين والكفيل في الشعبة القانونية ثم اكمال الفحص الطبي وبعد اكمال الاجراءات القانونية والفحص الطبي يتم اصدار الاوامر الادارية الخاصة بتعيينهم على الملاك الدائم بعد انهاء عقودهم المؤقتة اعتبارا من تاريخ المباشرة في الوظيفة.

ونوه الى أن من بلغت أعمارهم السن القانوني للتقاعد ينتظر حسم موضوعهم اصوليا، لافتا الى ان الموما اليهم يكونوا  تحت التجرة لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ المباشرة.

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