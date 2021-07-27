صحة ميسان تفتتح منافذ تلقيحية جديدة لاستيعاب الاعداد الكبيرة 

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. كشف مدير صحة ميسان الدكتور علي العلاق الثلاثاء عن ايعازه بفتح منافذ تلقيحية جديدة لاستيعاب العدد الكبير من الملقحين العلاق اوضح بان تم فتح منافذ تلقيحية مساءا في مركز صحي علي الهادي ومركز صحي الوحدة الاسلامية والقدس ومركز صحي دجله

ونوه الى ان المراكز المذكورة تعمل بدأ من الساعة الخامسة عصرا الى الساعة الثامنة مساءا لاستقبال المواطنين لاخذ اللقاح المضاد لفيروس الكورونا .

العلاق اكد بان دائرته افتتحت مراكز اضافية اخرى في مركز المدينة في بناية الزائر الصحي ( بلاط الشهداء سابقا ) مساءا وفي الأوقات أعلاه .لتقديم الخدمات التلقيحية للمواطنين .ودعا العلاق المواطنين بأخذ اللقاح وانة متوفر في منافذ التلقيح كافة محذرا من خطورة انتشار الوباء